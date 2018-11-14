تكريم اسم ممدوح الليثي في جمعية "نقاد وكتاب السينما"

كرم الأمير أباظة رئيس جمعية نقاد وكتاب السينما، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، السينارست الكبير الراحل ممدوح الليثي، باعتباره كان رئيساً للجمعية لمدة 11 عاما ورئيساً لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتسلم التكريم، نجله الإعلامي عمرو الليثي في احتفالية كبيرة بالمجلس الأعلى للثقافة لتكريم رموز الفن ونقاد السينما.

يذكر أن تكريم السينارست الكبير ممدوح الليثة يأتي لما قدمه من أعمال رائعة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ سواء عند رئاستها لقطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري أو رئيساً لجهاز السينما بمدينة الإنتاج أو عبر تاريخه السينمائي الكبير.

كما تم تكريم مجموعة من الفنانين والنقاد خلال الاحتفال بمرور 45 عاما على تأسيس الجمعية.