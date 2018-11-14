3 مليار جنيه أرباح العربية للطيران خلال 9 شهور

حققت شركة العربية للطيران ارتفاعاً في إيرادات الشهور التسعة الأولى من عام 2018، لتسجل 3 مليارات درهم بزيادة 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت 2.8 مليار درهم.





ووفقاً لبيان صحفي، وصل صافي أرباح الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 530 مليون درهم، بانخفاض 17% مقارنة بـالفترة نفسها من عام 2017.





وارتفعت إيرادات "العربية" في الربع الثالث إلى 1.28 مليار درهم بزيادة 10% مقارنة بـالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت 1.16 مليار درهم، في حين وصل صافي أرباح الشركة الفصلية إلى 300 مليون درهم بانخفاض 20% مقارنة بـالفترة ذاتها من العام الماضي.





ونقلت العربية للطيران أكثر من 2.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بـالفترة ذاتها من العام 2017، ليصل معدل إشغال المقاعد خلال الربع الثالث إلى 81%؛ ما يمثل أداءً استثنائياً بكافة المقاييس.





وتمتلك "العربية للطيران" أسطولاً من 53 طائرة تخدم أكثر من 150 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات والمغرب ومصر، وتسعى إلى المزيد من التوسع في عام 2019.











