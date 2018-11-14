طارق الشناوي يكتب: مكوجى وجزار وتُربى إيه المشكلة؟!

فريد الأطرش (الأمير) فر هارباً فى مطلع الثلاثينيات من جبل الدروز فى السويداء بسوريا، وعندما جاء للقاهرة اضطر لأن يعمل صبياً فى العديد من المحال التجارية لتوصيل الطلبات للمنازل.. الموسيقار الكبير محمود الشريف عمل أيضا بائع خضار وبطيخ وجزار، وقدم لنا بعدها أرق الأغانى (اطلب عِينى.. قلبى وعينى فداك).. الشاعر الغنائى سيد مرسى، كان مكوجياً يكتب الأشعار لشغالة تعمل عند الشاعر الكبير مأمون الشناوى، وعندما أخطأ وترك فى جيب القميص أغنية (ع الحلوة والمرة) والتى كان يناجى بها الشغالة، قدمه مأمون الشناوى للحياة الفنية، رغم أنه فى نهاية الأمر لم يتزوج الشغالة!!.





الشاعر حسن أبوعتمان الذى كتب (يا حسن يا مغنواتى/ يا نغم بكى الناياتى) كان حلاقاً، عرض أشعاره على الموسيقار حلمى بكر وهو ممسكاً بالموس والمقص، محمود شكوكو الذى أحبه المصريون، حتى إنهم صنعوا له فى الأربعينيات التماثيل، بدأ حياته نجارا.. سناء جميل (سيدة الإحساس الفنى) كانت تصنع فى البداية فراش الموائد، حتى توفر لنفسها دخلاً يعنيها على الحياة فى القاهرة، وعندما كانت هى وزوجها الأستاذ لويس جريس يلبيان دعوة العشاء عند الأستاذ إحسان عبدالقدوس والسيدة زوجته، لاحظت سناء أن المفرش عليه توقيعها بأول حرفين (SG)، فصارحتهما بالحكاية، وأهدى لها إحسان وزوجته المفرش.. مؤلف الأغانى (الريس بيرة) صاحب (السح الدح إمبوه) كان يعمل فى بداية حياته تُربيا يدفن الموتى، وحققت (السح) أعلى أرقام توزيع، ولكنه بين الحين والآخر كان يعود لممارسة مهنته الأولى.. وحيد حامد قدم فيلمه (ديل السمكة) إخراج سمير سيف عن خواطر كتبها الشاعر محمد مسعد، الذى كان كشاف نور، وتعرف أثناء عمله على شريفة فاضل ونجاح سلام، متعهما الله بالصحة والعافية، وغنيا من كلماته.





ما الذى يحدث الآن؟.. ما كل هذا التعالى وتلك النظرة الفوقية لمن كانوا يمارسون مهنا شريفة قبل احترافهم الفن، لماذا نعاير مطرباً لأنه بدأ حياته جزارا أو نقاشا؟!. الأستاذ على سالم كان كمساريا وصار واحدا من أهم كُتاب المسرح والسينما والعمود الصحفى فى مصر والعالم العربى، الأستاذ الروائى الكبير خيرى شلبى كان بائعا سريحا، ليغدو فى غضون سنوات قلائل واحدا من أشهر كُتاب الرواية فى الوطن العربى.





لا تعاير أحدا بمهنة أو بماض تعرفه عنه، لماذا يتعامل نقيب الموسيقيين هانى شاكر مع أى ظاهرة غنائية على طريقة (امسك حرامى)؟!، وهكذا تقدم هانى لوزارة الداخلية ببلاغ يطالب فيه بإلغاء الحفل الذى كان سيقيمه (حمو).. هانى فى كل الأحوال أرحم من حلمى بكر الذى طالب بإلقاء القبض على (حمو وشطة)، بينما قرر أشرف زكى نقيب الممثلين تحذير شركات الإنتاج من التورط فى التعاقد معهما.





فقدنا المرونة فى تقبل أى لون فنى يتناقض مع ما ألفناه، بينما فى الماضى غنى عدوية ساخرا (نار يا حبيبى نار/ فول بالزيت الحار) ولم يغضب عبدالحليم ولا جمهوره، بل اقتسموا معه لقمة الفول بالزيت الحار!!.