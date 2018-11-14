انطلاق برنامج "Little Big Stars" لـ أحمد حلمي.. السبت المقبل

ينطلق برنامج "Little Big Stars" للفنان أحمد حلمي، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، عبر قناة "Mbc مصر"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

"حلمي" يحاور في كل حلقة، مجموعة من الأطفال، ضمن لقاءات قصيرة ومنفصلة، وأحاديث متنوعة بحسب موهبة كل طفل، وعمره ومدى تجاوبه وقدرته على التواصل، كما يستعرض الطفل موهبته المميزة، أمام الجمهور على المسرح.

يستضيف "حلمي" في أولى حلقات البرنامج، أطفال من السعودية ومصر ولبنان والأردن وتونس، لديهم مواهب مختلفة في الغناء والشعر والرسم والتقديم وتصميم الأزياء والعروض البهلوانية، إضافة إلى الرقص والعزف والرياضات.

برنامج "نجوم صغار"، هو النسخة العربية من "Little Big Shots"، البرنامج الترفيهي الأسبوعي الأكثر مشاهدةً في الولايات المتحدة عام 2016، حيث حقّقت الحلقة الأولى منه رقمًا قياسيًا في المشاهدة على مستوى العالم، خلال وبعد عرضها على شبكة "NBC" الأمريكية، ويقوم بتقديم الصيغة الأمريكية الإعلامي ستيف هارفي الذي يقدّم حاليًا الموسم الثالث.