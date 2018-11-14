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البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على تباين أداء المؤشرات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:40 م
البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على تباين أداء المؤشرات
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نيفين سمير
 

تباينت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بمستهل جلسة اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقى نحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوي 774,8 مليار جنيه مقارنة باغلاق عند 776.3 مليار جنيه بالجلسة السابقة.

وعلى صعيد مؤشرات البورصة، فقد تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 13496.23 نقطة، بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70"  بنسبة0.10% محققا مستوى 697.76 نقطة, وارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.02% محققا مستوى  1742.41نقطة.


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