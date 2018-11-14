مؤشر تاسي يتراجع 1% بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تداول، بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء؛ بضغط من هبوط شبه جماعي للقطاعات، فيما استقر مؤشر السوق الموازي - نمو دون تغيير مقارنة بـمستواه في الجلسة الماضية.





وهبط "تاسي" بنسبة 1%، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، فاقداً 77.39 نقطة من رصيده، تراجعت به لمستوى 7673.56 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 863.58 مليون ريال، بالتداول على 39.06 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.84 ألف صفقة.





وهيمن اللون الأحمر على أداء 19 قطاعاً، جاء في مقدمتها "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.7%، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.5%.





وتأثر المؤشر العام للسوق بخسائر القطاعات القيادية، التي جاء في مقدمتها "المواد الأساسية" بنسبة 1.4%، يليه "الاتصالات" بنحو 1.1%، ثم "البنوك" بنحو 0.8%.





وصعد قطاع "السلع طويلة الأجل" وحيداً بنسبة 2.1%.





وتصدر "صادرات" خسائر السوق في تلك اللحظات بنسبة 9.93%، وحل "مجموعة السريع" على رأس الأسهم الرابحة بنحو 9.9%.





وعلى جانب السوق الموازي - نمو، ووسط استقرار جميع أسهمه لم يتغير مقارنة بـإغلاقه بتعاملات الثلاثاء ليستقر عند مستوى 2443.91 نقطة.





وبنهاية جلسة منتصف الأسبوع، عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى التراجع متأثراً بقطاعاته الكبرى، وواصل السوق الموازي "نمو" خسائره للجلسة السادسة على التوالي.



