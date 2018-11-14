مؤمن سليمان: أتطلع للنجاح مع بتروجت

أكد مؤمن سليمان المدير الفني لفريق بتروجت أنه يتطلع للنجاح مع الفريق البترولي بعد توليه المسئولية خلفًا لطارق يحيى.





وأضاف مؤمن سليمان أن بتروجت يضم مجموعة جيدة من اللاعبين وأنه مقتنع بامكانيات الفريق وهو ما دفعه للموافقة على تولي القيادة الفنية للفريق.





وشدد على أن الفترة المقبلة تحتاج للعمل بجدية من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة بالدوري المصري.





ويضم الجهاز الفني كل من حمادة أنور مديرا للكرة ومؤمن سليمان مديرا فنيا و حسن موسى مدربا عاما وأحمد شعبان وعمرو فتحي مدربين وسيد السويركي مدربا لحراس المرمى.







