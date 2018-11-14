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بيع سترة مايكل جاكسون الشهيرة بهذا السعر (صورة)

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:10 م
بيع سترة مايكل جاكسون الشهيرة بهذا السعر (صورة)
مايكل جاكسون
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وكالات
 

عرض دار جوليان للمزادات سترة  ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، الشهيرة والتي تحمل توقيعه الخاص في مزاد علني يوم السبت الماضي.

وأقيمَ المزاد في مدينة نيويورك حيث جمع أغراض أساطير الفن الرَّاحلين، وهناك بيعت سترة مايكل جاكسون التي ارتداها في أولى جولاته الفنية مع ألبوم "باد" سنة 1987، بسعر مضاعف ثلاث مرات من سعر المزاد الأول الذي عُرضت به أي بسعر خياليّ قدره 298 ألف دولار!

يُذكر أنّه من ضمن أغراض المزادات آلات غيتار كهربائية لبوب ديلان، وغيرهم من العازفين

بيع سترة مايكل جاكسون الشهيرة بهذا السعر (صورة)
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