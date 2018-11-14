ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 120 حكم قضائي في الإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية من ضبط المدعوة "ر م م" 31 سنة، ربة منزل، مقيمة كفر الدوار - محافظة البحيرة، المحكوم عليها في عدد 120 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "مباني" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها بالحبس لمدة 43 سنة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة اللبان بالإسكندرية من ضبط المدعو "ر م ال" 49 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم كرموز، المحكوم عليه في عدد 151 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "مباني" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 37 سنة.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقي من ضبط المدعو "ي م م ع" 36 سنة، غواص، مقيم دائرة قسم الجمرك، المحكوم عليه في عدد 15حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 22 سنة.



وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة مينا البصل من ضبط المدعو "ال ا ع" 57 سنة، بدون عمل، مقيم دائرة قسم الدخيلة، المحكوم عليه في عدد 56 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا "مباني" منهم القضية جنح القسم حضوريًا بالحبس لمدة سنة، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 21 سنة.

