مجلس الأهلي يجتمع غدا

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً فى الخامسة عصر غد الخميس، وذلك لاعتماد الميزانية والحساب الختامي للعام الماضي؛ استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها يوم 23من الشهر الجاري.





ويستعرض مجلس الأهلي خلال اجتماعه الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وكذلك جدول الأعمال الذي يتضمن عددا من الملفات الخاصة بالنواحي الإنشائية والإدارية في مختلف قطاعات النادي.



