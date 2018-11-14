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مدينة سفاجا تحصد لقب أفضل مدينة بالبحر الأحمر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:06 م
مدينة سفاجا تحصد لقب أفضل مدينة بالبحر الأحمر
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محمد طه
 
اعتمد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر،اليوم، نتيجة مسابقة أفضل مدينة وقرية ومدرسة على مستوى مدن المحافظة، حيث حصل حي جنوب الغردقة على المركز الأول على مستوى عاصمة المحافظة.

فيما حصلت مدينة سفاجا على المركز الأول على مستوى باقى المدن، ومن المقرر تصعيد مدينة سفاجا للتصفيات التي تجريها وزارة التنمية المحلية لاختيار أفضل مدينة على مستوى الجمهورية.
المزيد عن: مصر سفتاجا البحر الاحمر اخبار
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