إصابة أحد رجال الحماية المدنية خلال السيطرة على حريق داخل كافيتيريا بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب داخل كافيتيريا بمنطقة مينا البصل، وأثناء قيام أحد أفراد القوات بالأكفاء أصيب بجروح قطعية في الكف بعد سقوط زجاج عليه وتم نقله لمستشفى الشرطة للعلاج.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكافيتريا كائنه شارع الأمان - دائرة القسم وانتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطره على النيران وإخمادها.

وبالفحص تبين أن الكافيتريا محل البلاغ بالطابق الأول علوي بالعقار المُشار إليه مساحتها 90 مترا مربعا تقريبًا ونشوب الحريق بلوحة مفاتيح الكهرباء الخاصة بالكافيتريا، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها دون حدوث إصابات وأثناء قيام قوة إدارة الحماية المدنية بالاشتراك في عملية الإطفاء أُصيب بجرح بكف اليد اليمنى نتيجة سقوط لوح زجاجي بالكافيتريا وتوجه لمستشفى الشرطة للعلاج.

وبسؤال مالك الكافيتريا "ص. ا. ح" 42 سنة مقيم بدائرة القسم أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بلوحة المفاتيح الخاصة بالكافيتريا ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل وجارٍ العرض على النيابة.