محافظ القليوبية: لجنة بكل مدينة لدراسة الحركة المرورية لتحقيق السيولة

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة بكل مدينة بمدن المحافظة على رأسها مدينة بنها لدراسة الحركة المرورية بالمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، لتسيير حركة المرور بشوارع المدن، على جانب ضرورة الاستماع إلى أراء المواطنين لمواجهة المواقف العشوائية.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، أنه في شوارع مدينة شبرا الخيمة أصبح عدد السيارات فيها نصف أعداد "التكاتك"، وأصبحت تسيطر على الطرق الرئيسية بالمدينة، مشيرا إلى أن المواقف العشوائية أصبحت تسيطر هي الأخرى على المدن، "مواقف عشوائية جنب المحافظة وخلف مجلس مدينة شبرا الخيمة للتوكتوك والسوزوكي".

وأشار، إلى انتشار جبال القمامة على جوانب المصارف والترع ودون رفع ناتج أعمال التطهير التي تقوم بها مديرية الري بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة، والتي أصبحت تسبب ضررا بالغا بصحة المواطنين بسبب انتشار الحشرات التي تسبب الأمراض، والروائح الكريهة.