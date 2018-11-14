رئيس لجنة الشباب والرياضة يدعم المنتخب أمام تونس

أكد المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أنه سيحضر مباراة مصر وتونس، مساء الجمعة من مدرجات استاد برج العرب لدعم منتخب الفراعنة.





ويلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره التونسي مساء الجمعة ببرج العرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون، بحثا عن صدارة المجموعة.





أوضح أشرف رشاد أنه سيقوم بدوره كشاب مصري، ورئيس أحد أكبر الأحزاب، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، بدعم المنتخب ولاعبيه لمواصلة مشوار الانتصارات مع الجهاز الفني الحالي وتأكيد صدارة التصفيات، مشددا على حرصه على مؤازرة كافة المنتخبات الوطنية وأبطال مصر في كل اللعبات.





وطالب أشرف رشاد الجماهير المصرية بضرورة الإلتزام بالتشجيع المثالي في المباراة من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت مؤخرا بعودة الجماهير إلى المدرجات، والعمل على العودة الكاملة للجمهور في المباريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التشجيع المثالي ضرورة وكذلك الالتزام الكامل دون أي خروج عن النص.







