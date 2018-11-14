الأهلي يجهز نجيب وهاني في الجيم

خضع الثنائي محمد نجيب ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة في الجيم عليى هامش تدريب اليوم استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.





وكان محمد هاني قد اعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمباراة تونس الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية القادمة؛ بسبب شكوى من إصابة الكاحل وتورم القدم.





فيما يعاني نجيب من قطع فى غضروف الركبة تعرض له خلال مباراة هورويا الغيني.



