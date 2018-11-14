محافظ القليوبية لرؤساء المدن:'بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة (صور)

وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المدن بضرورة رفع كميات القمامة بشوارع المدن معقبا بقوله: 'الأداء لسة متحسنشي'.



وتابع خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي اليوم للمحافظة اليوم بحضور الدكتور عواد احمد سكرتير عام المحافظة، واللواء نبيل عدلي مدير مرور القليوبية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، إن القمامة أهم التوجيهات التي أصدرها ولازم نتابع النقل والكميات الجديدة بحيث يصل علي الأقل ٤٠٠ طن لمصنع التدوير ونطمح يكون في أكثر من مصنع لجعل القمامة لها قيمة لاستثمار المخلفات والمتابعة ضعيفة للاسف.



ووجه المحافظ السكرتير العام بمتابعة القمامة وماتم رفعه وعدد النقلات وعمل تقرير يومي وهناك مناطق لاتلتزم بالمتابعة الدورية لرفع الكميات المطلوبة، وتفعيل Gps لسيارات نقل القمامة وتكون مسؤليتها تحت مديري المدن والأحياء ورفع تقرير يومي للمحافظ بشأن حركة رفع القمامة مشيرل الي ان المواطن لم يلمس اي تحسن ملحوظ من رفع القمامة موضحا' بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة'.