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شاهد.. لحظة تدمير حافلة إسرائيلية في غزة بصاروخ "كورنيت"

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
شاهد.. لحظة تدمير حافلة إسرائيلية في غزة بصاروخ كورنيت
تدمير الحافلة الإسرائيلية
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وكالات
 

نشرت حركة حماس شريط فيديو يوثق لحظة إصابة صاروخ لحافلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود، الاثنين، مما أسفر عن إصابة شخص على الأقل.

 

وتظهر اللقطات المصورة، التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء، حافلة تابعة للجيش الإسرائيلي تسير ببطء قبل أن يصيبها الصاروخ.

 

واشتعلت النيران في الحافلة بعد الإصابة المباشرة، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي على الأقل.

 

 أظهر تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في حادث تدمير حافلة عسكرية في غزة بصاروخ "كورنيت" يوم الاثنين، أن قائد المجموعة الإسرائيلية التي دمرت حافلتها، أمر بدخول القطاع خلافا للأوامر.

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