ميسي يحدد أولي صفقات برشلونة في يناير

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رفع ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة طلب جديد لإدارة النادي من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ذكر موقع الدون بالون، أن ميسي طلب من برشلونة التعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال الفترة القادمة، بعد القصور الدفاعية التي سقط فيها سيرجي روبيرتو وعدم وصول سيميدو للمستوي المعهود.





وأضاف الموقع، أن ميسي يحاول دفع برشلونة للتعاقد مع لاعب بنفس مستوي ألفيش خلال فترته السابقة مع الفريق، ويعد كانسيلو لاعب يوفنتوس هو الهدف الأبرز في برشلونة لكنه سيواجه صعوبة في التعاقد معه خلال الفترة القادمة.





ويحاول ميسي إقناع برشلونة بتعزيز الصفوف وبالأخص في الخط الدفاعي أملاً للتتويج بدوري أبطال أوروبا في هذه النسخة الحالية.