قصة مؤلمة.. امرأة تخفي مولودتها في مؤخرة سيارتها لمدة عامين!

قامت " ماريا دا كروز"، بإخفاء طفلتها عن أنظار عائلتها بطريقة غير إنسانية طالت لمدة عامين، وهي وضعها في صندون سيارتها، وقد تخضع المرأة الفرنسية للمحاكمة إثر تورطها في حادثة جنائية غريبة.





وتكشفت خيوط الجريمة عندما قام عامل صيانة بالعثور على الطفلة، أثناء إصلاحه سيارة الأم في مرآب للمركبات، عام 2013.





وبدأت القصة عندما قامت الأم بإخفاء حملها وولادتها عن شريك حياتها وكذلك عن ثلاثة من أطفالها الأكبر سنا.





وبعد الولادة مباشرة، قامت المتهمة بتخبئة المولودة في غرفة سرية في منزلها وأحيانا أخرى في صندوق سيارتها.





وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطفلة كانت في حالة يرثى لها عند العثور عليها في مؤخرة السيارة، فقد وجدوها عارية متسخة جدا، وتعاني من الحمى ومن مشاكل جدية في النمو العقلي.



