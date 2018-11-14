ريال مدريد يحسم أولى صفقات الشتاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد، توصل لاتفاق نهائي على ضم لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، لحسم أولى صفقاته الشتوية.





وفقا لصحيفة ماركا فإن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع نادي ريفر بيلت الأرجنتيني لضم الشاب إسيكييل بالاسيوس في الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حسم الصفقة مع مسؤولي فريق ريفر بليت، والإعلان سيكون عقب انتهاء إياب نهائي كأس الليبرتادوريس، حيث يكون عقده مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024 مقابل 20 مليون يورو.



