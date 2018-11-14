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صحيفة: ترامب ينهال على تيريزا ماي بالانتقادات اللاذعة في الطائرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:29 ص
صحيفة: ترامب ينهال على تيريزا ماي بالانتقادات اللاذعة في الطائرة
ترامب
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وكالات
 

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال محادثة هاتفية على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست"، اتصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالرئيس الأمريكي ترامب خلال وجوده على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى باريس، وهنأته بنتائج الانتخابات الأمريكية، لكن ترامب انهال عليها بالانتقادات اللاذعة.

 

واعتبر ترامب أن بريطانيا لا تبذل قصارى جهدها لاحتواء إيران. كما وجه ترامب تساؤلات حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واشتكى لها بشأن الاتفاقيات التجارية غير العادلة مع الدول الأوروبية.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي مقرب كان على متن الطائرة الرئاسية، إلى أن اتصال تيريزا ماي جاء في الوقت غير المناسب لأن ترامب كان منزعجا من رحلة باريس، وكان يفكر ببعض التغييرات في الإدارة الأمريكية.

 

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