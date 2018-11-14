فتاة قررت تحدي نظرات المجتمع بسبب مرض سرطان الجلد: ياريت محدش يسأل مريض على مرضه (فيديو)



وأضافت في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، "كان نفسي أتعلم ولكن ما عرفتش اكمل تعليمي، فيما تابعت "ياريت محدش يسأل المريض على مرضه وبلاش نشعره طول الوقت بمرضه".











قالت جولفدان محمود، فتاة قررت تحدي نظرات المجتمع لها بسبب مرض سرطان الجلد، إنها لم تكن توافق على العلاج بسبب شعورها النفسي بعدم وجود أمل، خاصة مع عدم شعورها بألم من المرض ولكنها تألم فقط من "الناس"، معلقة "ماليش أى أصحاب لحد دلوقتى غير اصحابي في المستشفى".