بشرى للزمالك.. كريستيان جروس يقترب من أرقام فيريرا

اقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك من أرقام جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق أول 17 مباراة مع القلعة البيضاء.





وبدأت المقارنات بين كريستيان جروس وفيريرا المدير الفني السابق للزمالك الذي حقق الدوري والكأس في 2015.





وفاز كريستيان جروس 12 مباراة وخسر واحدة وتعادل 4 من أصل 17 مباراة خاضها في بدايته مع الزمالك.





وسجل الزمالك 31 هدفًا مع جروس واستقبلت شباكه 11 وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.





أما فيريرا ففي أول 17 مباراة مع الزمالك فاز في 13 وخسر واحدة وتعادل 3 مباريات وسجل الفريق معه 34 هدفًا واستقبل 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 10 مباريات.











