اتحاد الكتاب العرب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب حبيب الصايغ، بيانا أدان فيه بقوة العدوان الذي نفذته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، بواسطة الطيران الحربي الذي لا يفرق بين الأخضر واليابس، والذي استشهد على أثره عشرات من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، فضلًا عن تدمير البنى التحتية وهدم المنازل والمنشآت العامة والخاصة.



وقال الصايغ إن الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، بل والشرفاء حول العالم، يستنكرون هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد المدنيين، الذين لا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم، في مسلسل الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة الذي اعتاد عليه العدو، في غياب كامل للإنسانية ولصوت العقل، وفي ظل صمت دولي متواطئ يصل حد مباركة أفعال الإبادة البشعة التي يمارسها المحتل.