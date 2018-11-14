"أودي" تعزز من قدرتها على إنتاج سيارتها الرياضية TT
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
عززت شركة "أودي" من قدرتها لإنتاج سيارتها الرياضية TT، وذلك عبر تزويدها ببابين إضافيين لعام 2020، ما يجعلها أكثر عملية للاستخدام اليومي، وأكثر ربحية للشركة.
وأفاد تقرير Auto Express بأن سيارة TT الجديدة ذات الأبواب الأربعة تستلهم إشارات التصميم من سيارة TT Sportback، التي ظهرت لأول مرة في معرض باريس للسيارات في عام 2014، ولكن لم ينطلق المشروع أبدًا؛ بسبب انخفاض الطلب في ذلك الوقت، بالإضافة إلى فضيحة ديزل فولكس فاجن الكبيرة التي مازالت تثير الكثير من التساؤلات.
ويتربع هذا الجيل التالي على منصة MQB الخاصة بشركة فولكس فاجن، وسيتم تقديمها مع مجموعة من خيارات نقل الحركة، بما في ذلك نظام هجين بجهد 48 فولت، ونظام هجين كهربائي، ونظام نقل كهربائي بالكامل، إلى جانب مجموعة نقل بنزين تقليدية، ويشكل TT الجديد جزءا من خطة أودي لتزويد 20 سيارة تعمل بالكهرباء على الطريق بحلول عام 2025.
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