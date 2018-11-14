"أودي" تعزز من قدرتها على إنتاج سيارتها الرياضية TT

عززت شركة "أودي" من قدرتها لإنتاج سيارتها الرياضية TT، وذلك عبر تزويدها ببابين إضافيين لعام 2020، ما يجعلها أكثر عملية للاستخدام اليومي، وأكثر ربحية للشركة.





وأفاد تقرير Auto Express بأن سيارة TT الجديدة ذات الأبواب الأربعة تستلهم إشارات التصميم من سيارة TT Sportback، التي ظهرت لأول مرة في معرض باريس للسيارات في عام 2014، ولكن لم ينطلق المشروع أبدًا؛ بسبب انخفاض الطلب في ذلك الوقت، بالإضافة إلى فضيحة ديزل فولكس فاجن الكبيرة التي مازالت تثير الكثير من التساؤلات.



