مدير أستراليا المفتوحة يدافع عن مواعيد مباريات فيدرر

دافع كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عن حصول روجر فيدرر على معاملة تفضيلية في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام.





وقال تايلي، إنَّ الأمر متعلق بتلبية مطالب المشجعين، والمحطات التلفزيونية من أجل الرياضي "نجم الشباك".





وأثار الفرنسي جوليان بنيتو، جدلاً في مقابلة إذاعية يوم الأحد، قال فيها إن اللاعب السويسري الكبير، يحصل على معاملة تفضيلية على صعيد مواعيد مبارياته.





كما وجه بنيتو، انتقادات إلى مشروع كأس ليفر الذي أسسه فيدرر، قائلا إن البطولة الاستعراضية، التي يشترك فيها تايلي أيضًا، تمثل تعارضًا في المصالح.





وفي بيان أصدره الاتحاد الأسترالي للتنس اليوم الأربعاء، قال تايلي، إن اللاعبين والجماهير "في المقدمة بالتأكيد" أثناء وضع جداول المباريات، لكنه أضاف ألا توجد طريقة لإرضاء الجميع طيلة الوقت.





وقال "من حيث اللاعبين وجاذبيتهم، يجب أن نقول إن روجر فيدرر، لاعب واحد في جيله، ويعد على نطاق واسع واحدًا من أكبر "نجوم الشباك" الرياضيين في العالم".





وأضاف "يتم اختياره على نحو منتظم الرياضي الأكثر شعبية بأستراليا. المشجعون يطلبون وجوده بالإستادات الكبيرة وترغب المحطات التلفزيونية في المعتاد في بث مبارياته على الهواء مباشرة في أفضل وقت".





وتابع "ولا أعتقد أن هناك مديرا لبطولة في العالم لن يأخذ هذه العوامل بعين الاعتبار عند وضع جدول المباريات. هذا هو الحال مع كل الأسماء الكبيرة في التنس، وفي الرياضة بشكل عام".





وحاول فيدرر، الذي يشارك حاليًا في البطولة الختامية لموسم الرجال في لندن، تجنب الدخول في مشادة مع بنيتو لكنه قال "الكثير من الحقائق ليست صحيحة" بشأن جداول مبارياته.





وقال "أحيانا أتلقى المساعدة وأحيانا لا يحدث ذلك".



