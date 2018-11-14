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الأهلي يراقب جناح الزمالك لخطفه في يناير

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:09 ص
الأهلي يراقب جناح الزمالك لخطفه في يناير
محمود كهربا
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الفجر الرياضي
 
يراقب النادي الأهلي مستقبل محمود كهربا جناح الزمالك مع الفريق تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير أو بنهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير.

ويحاول الأهلي استغلال أزمة عدم تجديد عقد كهربا مع الزمالك لضمه خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير لنهاية عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الكروي.

ويبحث النادي الأهلي عن لاعبين مميزة أصحاب خبرة دولية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

المزيد عن: محمود كهربا صفقات الاهلي الزمالك الدوري المصري الاهلي
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