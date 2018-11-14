الأهلي يراقب جناح الزمالك لخطفه في يناير

يراقب النادي الأهلي مستقبل محمود كهربا جناح الزمالك مع الفريق تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير أو بنهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير.





ويحاول الأهلي استغلال أزمة عدم تجديد عقد كهربا مع الزمالك لضمه خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير لنهاية عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الكروي.





ويبحث النادي الأهلي عن لاعبين مميزة أصحاب خبرة دولية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.



