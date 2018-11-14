30 إصابة في حادث تصادم على الدائري الجنوبي بالرياض

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض، اليوم الأربعاء، عن ملابسات حادث تصادم، وقع على الدائري الجنوبي (مخرج 23)، وتسبَّب في إصابة 30 شخصًا.

وقال: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم باص يقلّ عمالة على الدائري الجنوبي (مخرج 23) وتمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني للموقع.





وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتَّضح وجود 30 إصابة بين الطفيفة والمتوسطة. تمّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم للمنشآت المناسبة.