30 إصابة في حادث تصادم على الدائري الجنوبي بالرياض
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:02 صالفجر السعودي
كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة
الرياض، عبدالله المريبض، اليوم الأربعاء، عن ملابسات حادث تصادم، وقع على الدائري
الجنوبي (مخرج 23)، وتسبَّب في إصابة 30 شخصًا.
وقال: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع
حادث تصادم باص يقلّ عمالة على الدائري الجنوبي (مخرج 23) وتمّ توجيه 6 فرق إسعافية
وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني للموقع.
وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتَّضح وجود 30 إصابة
بين الطفيفة والمتوسطة. تمّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم للمنشآت
المناسبة.
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