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30 إصابة في حادث تصادم على الدائري الجنوبي بالرياض

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
30 إصابة في حادث تصادم على الدائري الجنوبي بالرياض
حادث تصادم
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الفجر السعودي
 

كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عبدالله المريبض، اليوم الأربعاء، عن ملابسات حادث تصادم، وقع على الدائري الجنوبي (مخرج 23)، وتسبَّب في إصابة 30 شخصًا.

 

وقال: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم باص يقلّ عمالة على الدائري الجنوبي (مخرج 23) وتمّ توجيه 6 فرق إسعافية وفرقتين استجابة متقدمة والقائد الميداني للموقع.


 وبعد وصول أول فرقة إسعافية اتَّضح وجود 30 إصابة بين الطفيفة والمتوسطة. تمّ تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للحالات ونقلهم للمنشآت المناسبة.

 

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