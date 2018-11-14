إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر بدون وقوع إصابات

استطاع رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.