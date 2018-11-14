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إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالوراق

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
إصابة شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالوراق
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كريم المنجي
 

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغا بإصابة شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري في الوراق، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الدائري بوقوع حادث مروري وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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