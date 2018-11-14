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كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي لأول 12 جولة بالدوري الإيطالي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:36 ص
كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي لأول 12 جولة بالدوري الإيطالي
رونالدو
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الفجر الرياضي
 
خرج كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من التشكيل المثالي لأول 12 جولة في الدوري الإيطالي وفقًا لشبكة "أوبتا" المختصة بالإحصائيات والأرقام في العالم.

ويتألق كريستيانو رونالدوة ويحتل وصافة جدول هدافي الدوري الإيطالي برصيد ثمانية أهداف بجانب صناعته خمسة أهداف.

التشكيل المثالي لأول 12 جولة في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سيبي (بارما)

خط الدفاع: جواو كانسيلو وليوناردو بونوتشي وأليكس ساندرو (يوفنتوس) وخاليدو كوليبالي (نابولي)

خط الوسط: آلان (نابولي) وميراليم بيانيتش (يوفنتوس) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان)

خط الهجوم: سوسو (ميلان) ودريس ميرتينز (نابولي) وكريستوف بياتيك (جنوى).

المزيد عن: يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري الايطالي
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