رسميًّا.. "ديربي القصيم" 25 ديسمبر في بريدة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد مباراة ديربي القصيم بين الرائد والتعاون في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة يوم 25 ديسمبر 2018.

من جانبه، قال نادي التعاون، إن مباراة فريقه أمام القادسية ستقام يوم 20 من شهر ديسمبر المقبل، بينما ستلعب مباراة الهلال والتعاون يوم 30 من الشهر نفسه.