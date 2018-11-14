الإمارات تسير شحنة ثالثة من المساعدات العاجلة إلى الأردن

وجه نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، بتسيير شحنة ثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة المتضررين من موجة الفيضانات القوية التي اجتاحت بعض مناطق في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بهدف تقديم يد العون للمتضررين من تلك الفيضانات والتخفيف من معاناتهم تحسبا لمزيد من الأحوال الجوية غير المستقرة هناك خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد أكدت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم الشيخ محمد بن راشد، أنها ستواصل الإشراف على الجهود المبذولة من أجل مساعدة الأسر والعائلات الأردنية التي تضررت جراء الفيضانات، وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للتخفيف عن كاهلهم، بما في ذلك متابعة سير عملية شحن المواد الإغاثية وتأكيد وصولها في أسرع وقت ممكن من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع السلطات الأردنية.

وتعد هذه الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة التي يأمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أقل من 48 ساعة، إذ وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الشحنة الثانية من المواد الإغاثية متضمنةً 85 طناً من المستلزمات الأساسية للإعاشة على متن طائرة من طراز بوينغ 747، بمساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي.

وتم بالفعل توزيع 58 طناً من المعونات التي تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتخفيف عن كاهل من تضرروا جراء الفيضانات، حيث تولى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن عملية التوزيع، بإشراف سمو الأمير علي بن الحسين ومتابعة شخصية من سموه لعمليات تسلم شحنات الإغاثة وكذلك تنسيق عمليات توزيع المعونات على مستحقيها من العائلات والأسر والأفراد المتأثرين بهذه الظاهرة الطبيعية الطارئة.