أبل تسعى لدمج عدة كاميرات في ساعتها الذكية المقبلة

تكشف أبل عن ميزة جديدة لساعة الشركة الذكية القادمة، والتي تتيح التقاط الصور من خلالها بفضل دعمها بزوج من الكاميرات، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.





وفي حين أن إضافة كاميرا إلى ساعة أبل الذكية Apple Watch هى خطوة منطقية، وذلك بعد إضافة قدرات الاتصال الصوتي، فإن أبل تهدف إلى تقنية أكثر تقدمًا، إذا كان يمكن استخدام البراءة كمؤشر لخطط الشركة.





ويحتوي الجهاز الموضح فى براءة الاختراع على كاميرتين، وتحتوي كلتا الكاميرات على عدسات عريضة الزاوية تسمح لها بالتقاط وجه المستخدم من زاويتين مختلفتين.



