قياديان في فتح: قطر تسعى لانفصال غزة عن الضفة الغربية

اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عمر الغول، إدخال الأموال لغزة بهذه الطريقة هو جزء من مخطط سياسي إسرائيلي قطري أميركي يتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني. وأضاف:«ما خطته قطر يتناقض مع مصالح الشعب ونحن ضده، ولسنا ضد أي مساعدة لغزة، ولكن هناك قنوات شرعية ورسمية تمثل الشعب الفلسطيني»، مؤكداً: «قطر تسعى لانفصال غزة عن الضفة الغربية».

ملاحقة العمادي

وشكر الغول أبناء غزة الذي لاحقوا المندوب السامي محمد العمادي خلال زيارته لمسيرات العودة شرق غزة، وطردوه من المكان بعد رشقه بالحجارة، معتبراً ذلك الرد الطبيعي لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بشكل عفوي ومن دون تخطيط.

ووفق صحيفة "البيان" أرسل الغول رسالة للمندوب القطري، قائلاً: «على العمادي أن يستخلص الدروس هو وأميره وقيادته ليعيدوا النظر في سياساتهم المعادية للشعب الفلسطيني، لأن الانفصال تقويض لصمود الشعب، ومنح إسرائيل صك غفران عن جرائمها ومشروعها الاستيطاني، وفتح الباب لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى».

الشعور بالعار

قال القيادي في حركة فتح، يحيى رباح، إن كل من شارك في الانقسام الفلسطيني لن ينتصر، وسيشعر بالعار، وتحاول قطر من خلال ذلك أن تثبت أن لها مكانة لتصطدم بأنها لا شيء. وبيّن أن «حماس» تسعى لمشروع انفصال تحت بند حكومة غزة أو الدولة المؤقتة بغزة،.

وهذا لن يحدث، لأنه من دون الشعب والقيادة، وهذا المشروع غير قابل للنجاح، وكل من يتآمر بشكل أو بآخر لإنجاح مشروع الانفصال سيصاب بخيبة أمل وفضيحة، مضيفاً: «من يتدخل بغزة سواء قطر أو غيرها بهذه الطريقة غارقون في العار، وليس لهم وزن في الحساب عالمياً».