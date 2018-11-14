حفتر يقاطع مؤتمر دولي بسبب حضور ممثلين من قطر وتركيا

وصل حفتر، الإثنين، إلى مقر انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو الإيطالية، لكن المصدر الليبي وفقاً لـ"العين الإخبارية" أن المشير يشارك في قمة أمنية مصغرة.

وقال مصدر في مكتب القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قاطع مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا، بسبب مشاركة دول داعمة للإرهاب على رأسها قطر وتركيا.

ووفق المصدر، فإن روما لجأت إلى عقد قمة أمنية مصغرة تناقش الوضع في ليبيا كمخرج لمقاطعة حفتر أعمال المؤتمر.

وعن سبب مقاطعته المؤتمر، أوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن "حفتر يرفض وجود ممثلين لتنظيم القاعدة في باليرمو"، "كما يرفض مشاركة دول إقليمية متورطة في دعم الإرهاب كقطر وتركيا".

في هذه الأثناء، أعلن مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية خليفة العبيدي أن المشير حفتر سيعقد لقاءات، الثلاثاء، مع رؤساء دول الجوار ، لبحث آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وأكد العبيدي في تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية" عدم مشاركة حفتر في أعمال مؤتمر باليرمو.