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عاجل - السعودية | احتجاز حافله مدرسية في بريدة بسبب الأمطار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
عاجل - السعودية | احتجاز حافله مدرسية في بريدة بسبب الأمطار
احتجاز حافله مدرسيه
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الفجر السعودي
 

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باشر الدفاع المدني في بريدة، صباح اليوم (الأربعاء) حالة احتجاز حافله مدرسية كانت متجهة لإحدى المدارس وسط بريدة.

 

وقال المتحدث الإعلامي بمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل لـ"عاجل" إن مدني بريدة باشر احتجاز حافلة مدرسية تقل 7 طلاب داخل حافلة مدرسية بتجمع للمياه بأحد الشوارع بحي البصيرية ببريدة  وتم إخلاؤهم ونقلهم للمدرسة وهم بصحة جيدة.

المصدر:- صحيفة عاجل

 

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