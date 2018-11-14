نتائج التحقيق الأولي في تدمير الحافلة الإسرائيلية بغزة

أظهر تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي في حادث تدمير حافلة عسكرية إسرائيلية في غزة بصاروخ "كورنيت"، أن قائد المجموعة الإسرائيلية التي دمرت حافلتها، أمر بدخول القطاع خلافا للأوامر.

وقال موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة، إن قائد الوحدة خالف التعليمات ودخل المنطقة مع جنوده على الرغم من حظر دخول تلك المنطقة المكشوفة والتي يمنع دخول السيارات غير المصفحة إليها.

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق عسكرية للوقوف على ظروف الحادث.

وأوضح الناطق العسكري أن قائد سلاح البرية اللواء كوبي براك قام بتعيين طاقم خاص لفحص أسلوب تعامل القوات العسكرية مع حادثة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من طراز "كورنيت" تجاه حافلة كانت تقل جنودا إسرائيليين عند موقع حيتس شاحور (السهم الأسود) في محيط قطاع غزة.

وكان قد تعرض يوم أمس جندي إسرائيلي لإصابات خطيرة في هذا الحادث، لكن مستشفى سوروكا في بئر السبع، أعلن عن خروج الجندي المصاب من دائرة الخطر.

وكانت الحافلة المستهدفة قد أقلت جنودا إسرائيليين قبل إصابتها، توقفوا في الأحراج في محيط قطاع غزة، لكنهم ترجلوا من الحافلة ليستقروا في المنطقة الحرجية.

وحينما كان أحد الجنود يقف بمحاذاة الحافلة، أطلق من قطاع غزة صاروخ "كورنيت" من مسافة بضع كيلومترات عن الحدود وأصاب الحافلة إصابة مباشرة.