عاجل - السعودية | الحصيني: أمطار وسيول في 11 منطقة في اليوم الـ20 لـ"غدق"

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توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، اليوم الأربعاء، في 11 منطقة بالمملكة؛ حيث تدخل حالة غدق المطرية يومها العشرين.

وقال إن المناطق التي ستشهد الأمطار هي: مكة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية وشمال منطقة الرياض وبشكل أقل، تمتد إلى عسير والباحة وجازان وتبوك والمدينة.

وأوضح "الحصيني" أن الأمطار ستواصل الهطول على القصيم من 36 إلى 60 ساعة بدءًا من اليوم الأربعاء، فيما ستهطل بشكل متقطع على مكة وجدة والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وقد يتكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

المصدر:- صحيفة عاجل