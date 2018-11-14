"ناثان سيلز": إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على مستوى العالم

قال منسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأمريكية السفير ناثان سيلز، خلال مؤتمر صحفي، إن إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب على مستوى العالم.

وأضاف المسئول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، 13 تشرين الثاني، 2018: النظام الإيراني يحصل على الأموال من شعبه لتمويل مليشياته بالخارج.

وفي سياق متصل، أكد سيلز، أن حزب الله مستمر في إعاقة تشكيل الحكومة في لبنان.

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، في الرابع من الشهر الجاري، فرض العقوبات على إيران بعد أن رفعت عام 2015.