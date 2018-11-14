إيران تفقد نحو 156 ألف برميل يوميًا بعد سريان العقوبات

أفادت تقارير عن فقدان ايران يوميا نحو 156 الف برميل نفط عقب سريان العقوبات الامريكية ضدها.

وأورد التقرير الشهري لـ"أوبك"، أن إنتاج إيران النفطي تراجع إلى 3.296 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 3.452 مليون برميل في سبتمبر السابق له.

يأتي تراجع إنتاج النفط الخام في إيران خلال الشهر الماضي، قبيل دخول عقوبات أمريكية تمس صناعة النفط (دخلت فعلياً في 5 نوفمر الجاري).

وإنتاج طهران المسجل الشهر الماضي، يعد الأدنى منذ مارس الماضي، بحسب البيانات التاريخية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول.

وبلغ إنتاج طهران -الباحثة عن قنوات لتهريب النفط بعد القوبات- في مارس 2016 نحو 3.291 مليون برميل يومياً، وفق أرقام أوبك.

ومنذ يونيو الماضي، أعلنت شركات عالمية تعمل في صناعة النفط، عن وقف تدريجي في تعاملاتها مع إيران، مثل توتال الفرنسية وشركة الشحن العالمية ميرسك تانكرز الدنماركية.

ودفع هذا الهروب من الشركات، حكومة طهران إلى السعي لبيع النفط عبر بورصة الطاقة وسط تجاهل دولي للشراء، رغم الأسعار المخفضة.

ومنذ يونيو الماضي، حجبت طهران بيانات صادراتها النفطية للخارج، ما يثبت صدق تقارير دولية تحدثت عن تراجع حاد في صادرات النفط الخام.

وتعد إيرادات النفط الخام، مصدر الدخل الرئيس من النقد الأجنبي للبلاد، التي تعاني في الأساس من شح وفرته في السوق المحلية، ما دفع لازدهار السوق السوداء.