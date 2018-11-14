"واتسآب" يطرح ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

يسعى تطبيق "واتسآب" لطرح ميزة جديدة لترتيب أصدقائك حسب عدد مرات التفاعل ونوع المحتوى الذي تشاركه معهم، ويطلق عليها اسم Ranking feature، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطانىي.





وستقوم الميزة تلقائيًا بترتيب قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وعرض تحديثات الحالة status الخاصة بصديقك "المفضّل" إلى أعلى قائمتك، وستظهر دائمًا تحديثات الحالة التى نشرتها جهة الاتصال ذات أعلى تصنيف في أعلى القائمة، بحيث تتمكن بسرعة من العثور على تحديثات الحالة المفضلة لديك.





وسيتم استخدام البيانات في قسم "الحالة" status في التطبيق ومراقبة نشاطك مع الأصدقاء، مما يعرض لك تحديثات من الأشخاص الذين تعتقد أنهم يريدون رؤيتهم فى الجزء العلوي، ويعنى هذا أنه سيتم نقل الأشخاص الذين تتجاهلهم بشكل متكرر أو الذين نادراً ما يتفاعلون معك عبر تطبيق المراسلة إلى أسفل القائمة.





ووفقًا لـ WABetaInfo فتقوم الخوارزمية بتحليل العناصر المختلفة بما في ذلك مقدار الدردشة، وما إذا كنت في نفس الجروب مع هذا الشخص، وعدد الـmention، وتفترض البيانات أيضًا أن الشخص الذي تتصل به كثيرًا هو شخص تهتم به، ومن ثم سيرتفع ترتيبه.



