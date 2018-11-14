اليوم.. المنتخب الأوليمبي يطير للإسكندرية استعدادا لتونس

يغادر المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، صباح اليوم إلى الإسكندرية استعدادًا لمواجهة تونس الأوليمبي وديًا.

وكان الفراعنة الصغار اختتموا تدريباتهم على ملعب القاهرة مساء أمس، استعدادًا لمواجهة تونس والجزائر، وديًا تحضيرًا لنهائيات كأس الإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الإوليمبي نظيره التونسي، مساء غدٍ الخميس على ملعب الإسكندرية، على أن تُقام مباراة الجزائر، يوم 19 من الشهر الجاري بملعب السلام.