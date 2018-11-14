500 ألف مشاهدة للحلقة الستون من مسلسل "الأب الروحي" خلال 10 ساعات (فيديو)
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
دخلت الحلقة الستون من مسلسل "الأب الروحي" ضمن قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب.
وحققت الحلقة حتى الأن نحو أكثر من 496,341 مشاهدة منذ طرحها في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.
المسلسل من بطولة الفنان أحمد عبد العزيز وسوسن بدر ولطفي لبيب وعزت أبو عوف وإيهاب فهمي وحسن حسني ومحمد عادل ومحمد محمود عبد العزيز ومن تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة ومن إنتاج "مجموعة فنون مصر".
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