خالد ناصف ممثل مصر يشارك في الاجتماع الأفريقي بالمكسيك ويقترح استضافة القاهرة لبطولة دول حوض النيل 2019

يشارك المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة وعضو اللجنه الاوليمبيه المصريه وممثل مصر لحضور الكونجرس الدولي فور وصوله الي مدينه كانكون المكسيكيه صباح غد 14 نوفمبر في الإجتماع الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي للكره الطائرة برئاسة الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطائرة مع ممثلي الاتحادات الوطنيه للدول الافريقيه من أجل ملف تطوير الكره الطائرة أفريقيا ودوليا.





وفي إطار السياسه العامه للدوله وتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضه واللجنة الأوليمبية المصريه بضرورة الاهتمام بأفريقيا بعد رئاسه مصر لأفريقيا 2019.





يتقدم المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري خلال الاجتماع الافريقي بمدينه كانكون المكسيكيه بمقترح لاستضافه مصر بطوله لدول حوض النيل في الكره الطائرة 2019.





من أجل دعم ونجاح توجهات الدوله المصريه نحو افريقيا في كافه المجالات لتكون الرياضه والكره الطائرة هي السباقه دائما من أجل تعظيم الاستفاده من رئاسه مصر لأفريقيا 2019.