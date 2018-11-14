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خالد ناصف ممثل مصر يشارك في الاجتماع الأفريقي بالمكسيك ويقترح استضافة القاهرة لبطولة دول حوض النيل 2019

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
خالد ناصف ممثل مصر يشارك في الاجتماع الأفريقي بالمكسيك ويقترح استضافة القاهرة لبطولة دول حوض النيل 2019
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الفجر الرياضي
 
يشارك المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائرة وعضو اللجنه الاوليمبيه المصريه وممثل مصر لحضور الكونجرس الدولي فور وصوله الي مدينه كانكون المكسيكيه صباح غد 14 نوفمبر في الإجتماع الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي للكره الطائرة برئاسة الدكتور عمرو علواني نائب رئيس الاتحاد الدولي للكره الطائرة مع ممثلي الاتحادات الوطنيه للدول الافريقيه من أجل ملف تطوير الكره الطائرة أفريقيا ودوليا.

وفي إطار السياسه العامه للدوله وتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضه واللجنة الأوليمبية المصريه بضرورة الاهتمام بأفريقيا بعد رئاسه مصر لأفريقيا 2019.

 يتقدم المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري خلال الاجتماع الافريقي بمدينه كانكون المكسيكيه بمقترح لاستضافه مصر بطوله لدول حوض النيل في الكره الطائرة 2019.

 من أجل دعم ونجاح توجهات الدوله المصريه نحو افريقيا في كافه المجالات لتكون الرياضه والكره الطائرة هي السباقه دائما من أجل تعظيم الاستفاده من رئاسه مصر لأفريقيا 2019.
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