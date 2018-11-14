الرياضة والفن يتعانقان بأنامل أحد لاعبي الأولمبياد الخاص قبل عالمية أبوظبي 2019

لم تمنع الاعاقة الفكرية لاعب الاولمبياد الخاص عبد الله لطفى من ممارستة للرياضة والتألق فيها مع الاولمبياد الخاص والفوز بعدد وافر من الميداليات ، لتبدع انامله جدارية يشارك بها فى معرض فن أبوظبى ،وهى جدارية مطبوعه على قماش الكانفاس ،وتجسد الجدارية الانسجام الذى يجمع الامارات بحركة الاولمبياد الخاص .من أجل احداث تغيير جذرى تجاه أصحاب الهمم من ذوى الاعاقة الفكرية ، بهدف استمرار اثر الالعاب للاجيال المقبله حتى ما بعد الالعاب .





وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ، قد زار جناح الأولمبياد الخاص في معرض "فن أبوظبي" للاطلاع على العمل الفني الابداعي للفنان الإماراتي الشاب وأحد رياضيي الأولمبياد الخاص عبد الله لطفي. ونظمت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بالتعاون مع فن أبوظبي هذا الحدث المميز لاستعراض مهارات الفنان الإماراتي من أصحاب الهمم ولتسليط الضوء على دور الفن في بناء إرث تضامني للألعاب.





ويعد "فن أبوظبي" معرضًا فنيًا يقام سنويًا تنظمه دائرة الثقافة والسياحة. وتأمل اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أن يشكل المعرض منصة لترويج البرامج الفنية والثقافية المصاحبة للأولمبياد الخاص، كما ستقام العديد من الأنشطة وورش العمل التضامنية شهريًا في الفترة التي تسبق انطلاق الألعاب العالمية أبوظبي 2019 بهدف تسليط الضوء على دور أصحاب الهمم من ذوى الاعاقة الفكرية في الساحة الفنية، وتشجيع اللاعبين لإظهار مواهبهم بمجالات فنية مختلفة.