شريف عبد المنعم: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:07 صريهام عبد المحسن
صرح شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق بأن فريق الكرة يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين وأنه يجب رحيل 4 لاعبين.
وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:
" أرفض عودة عبد الله السعيد على الرغم من أنه لاعب كبير ومع عودة صالح جمعه".
وأضاف :"أنا ضد رحيل كارتيرون والفوز في مباراة الوصل
سيعطينا الثقة للعودة للانتصارات".
واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً: "الأهلي يحتاج للتعاقد
مع 6 لاعبين ويجب رحيل 4 لاعبين".
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