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شريف عبد المنعم: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:07 ص
شريف عبد المنعم: الأهلي يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين
الاهلي
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ريهام عبد المحسن
 

صرح شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق بأن فريق الكرة يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين وأنه يجب رحيل 4 لاعبين.

 

وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " أرفض عودة عبد الله السعيد على الرغم من أنه لاعب كبير ومع عودة صالح جمعه".

 

وأضاف :"أنا ضد رحيل كارتيرون والفوز في مباراة الوصل سيعطينا الثقة للعودة للانتصارات".

 

واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع 6 لاعبين ويجب رحيل 4 لاعبين".

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