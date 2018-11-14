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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الدواجن اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء 14ـ 11 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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