انطلاق الدورة الأولى لمهرجان "أفلام العائلة" ديسمبر المقبل
الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أفلام العائلة فى لبنان يوم 7 ديسمبر المقبل.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 31 من نفس الشهر، وهو المهرجان الذى يهتم بتقديم أنماط مختلفة من السينما البعيدة عن الفكر التجارى، وذلك لنشر ثقافة السينما غير التقليدية والمتعارف عليها.
ويعرض المهرجان أفلاما فى عدد من دور العرض السينمائى فى بيروت وشمال وجنوب لبنان.
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