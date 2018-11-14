اليوم.. بعثة تونس تصل القاهرة لمواجهة الفراعنة

تصل عصر اليوم، بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم برئاس وديع الجرئ، إلى مطار برج العرب من أجل مواجهة مصر بالتصفيات الإفريقية.

ومن المقرر أن يرافق نسور قرطاج المنتخب الإوليمبي ، على متن طائرة خاصة والذي يستعد أيضًا لمواجهة المنتخب الوطني الإوليمبي، مساء غدٍ وديًا على ملعب الإسكندرية، استعدادًا للإمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لإوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي مساء الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب، بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.